0

В Японии зафиксировали падение рождаемости 10-й год подряд

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В Японии в 2025 году родилось около 706 тыс. человек — это на 2,1% меньше, чем в предыдущем году, следует из предварительных демографических данных Министерства труда. Рождаемость в Японии падает уже десятый год подряд, отмечает Bloomberg.

Согласно отчету японского Минтруда, смертность в 2025 году снизилась на 0,8%. Всего в прошлом году в Японии скончалось около 1,6 млн человек.

Предварительные данные включают в себя число всех младенцев, рожденных в Японии, — как японских граждан, так и иностранцев. Более точная окончательная цифра, куда входят только граждане Японии, обычно публикуется в сентябре.

Согласно данным на 2024 год, население Японии оставило 120,65 млн человек. В 2024 году естественная убыль населения в стране превысила 900 тыс. человек. Снижение населения в Японии длится уже 16 лет и стало самым значительным с момента начала наблюдений в 1968 году.

FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции
Политика
Фото:Jean Chung / Getty Images

Bloomberg отмечает, что премьер-министр страны Санаэ Такаити предпринимает новые меры по борьбе с падением рождаемости. Так, на прошлой неделе Такаити заявила о намерении правительства сократить расходы семей, связанные с беременностью и родами.

Во время предвыборной гонки в октябре она также предлагала ввести налоговые льготы для нянь, снизить налог для фирм, управляющих детскими садами, а также ввести национальную квалификацию для работников по уходу за детьми и повысить им зарплату.

Накануне Financial Times написала, что в Южной Корее второй год подряд растет коэффициент рождаемости. Число новорожденных в 2025 году увеличилось на 6,8% и составило 254,5 тыс., это максимальное значение с 2021-го. При этом демографическая ситуация в стране остается одной из самых сложных в мире.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

