Политика⁠,
0

FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции

Рождаемость в Южной Корее растет второй год подряд, но в перспективе демография еще долго не выберется из кризиса, пишет FT. В стране смертность превышает рождаемость, а население считается «сверхстарым обществом»
Фото: Jean Chung / Getty Images
Фото: Jean Chung / Getty Images

В Южной Корее второй год подряд растет коэффициент рождаемости, однако демографическая ситуация остается одной из самых сложных в мире, пишет Financial Times (FT).

По данным Статистического управления страны, на которые ссылается газета, показатель рождаемости вырос до коэффициента 0,8 в 2025 году против 0,75 годом ранее и исторического минимума 0,72 в 2023-м. Этот рост «противоречит долгосрочной тенденции к сокращению населения», пишет FT. Несмотря на это, уровень рождаемости остается значительно ниже порога (2,1), необходимого для поддержания стабильной численности населения без учета миграции.

Число новорожденных в 2025 году увеличилось на 6,8% и составило 254,5 тыс. — это максимальное значение с 2021 года. Рост превзошел даже наиболее оптимистичные прогнозы правительства, говорится в статье.

Как отмечает издание, Южная Корея на протяжении последних нескольких лет сталкивается с сокращением и старением населения, что усиливает давление на пенсионную систему, здравоохранение и долгосрочные экономические перспективы. С 2020 года смертность в стране превышает рождаемость. В настоящее время 21% населения составляют люди старше 65 лет, поэтому страна считается «сверхстарым обществом».

Власти связывают улучшение показателей с восстановлением числа браков после пандемии и более позитивным отношением к рождению детей. Профессор Сеульского женского университета Чон Чжэ-хун также отмечает, что текущий рост во многом обусловлен тем, что в детородный возраст вступило многочисленное поколение женщин, рожденное в середине 1990-х годов. При этом малочисленное поколение 2000-х в перспективе может вновь усилить спад рождаемости, предупредила она.

Сеул запустил пилотный проект для стимулирования роста рождаемости
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

Даже если коэффициент рождаемости достигнет 1,27 — среднего правительственного прогноза — население страны к 2067 году может сократиться на 10 млн человек, заявили в Сеульском женском университете (сейчас в стране живет более 50 млн человек). В этих условиях Южной Корее, вероятно, придется активнее привлекать мигрантов и продлевать трудовую активность людей старшего возраста, говорится в публикации.

На фоне этого правительство реализует комплекс мер по стимулированию рождаемости: выплаты семьям с новорожденными, субсидии на жилье и ЭКО, налоговые льготы и реформы, направленные на улучшение баланса между работой и личной жизнью. Однако эксперты указывают, что на демографию все равно негативно влияют нестабильность занятости, высокие цены на жилье, концентрация населения в крупных городах и высокая карьерная конкуренция, из-за которой женщины тщательно взвешивают решение о рождении ребенка.

Власти Южной Кореи в 2024-м запустили пилотную программу для стимулирования роста рождаемости: наем низкооплачиваемых домработников-иностранцев, чтобы облегчить южнокорейским женщинам работу по дому и побудить их заводить детей. Власти в этом же году объявили в стране чрезвычайное положение из-за сокращения населения.

Кроме того, в Южной Корее назревает еще один негативный тренд из-за того, что в конце ХХ века рождалось значительно больше мальчиков, чем девочек. В итоге мужчины значительно превосходят по численности женщин в стране, отмечает демограф Дадли Постон из Техасского университета A&M. Сейчас около 700–800 тыс. южнокорейских мужчин, которые рождались с середины 1980-х годов, не способны найти жену.

Теги
Валерия Доброва
рождаемость Южная Корея демография население женщины Дети
