 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram

Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди первым в мире политиком, который преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Как пишет The Times of India, на втором месте по количеству подписчиков среди мировых лидеров президент США Дональд Трамп. За его аккаунтом следят более 43 млн пользователей. Третьим по числу подписчиков стал президент Индонезии Прабово Субианто — на него подписаны 15 млн аккаунтов.

Моди создал свою страницу в социальной сети в 2014 году. На момент публикации у индийского премьера 1209 постов в аккаунте.

Белый дом открыл аккаунт в соцсети TikTok
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Рекорд по количеству подписчиков в Instagram принадлежит португальскому футболисту Криштиану Роналду — на него подписаны более 671 млн пользователей. В 2024 году он стал первым человеком в истории, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. У него есть свои страницы в Instagram и Facebook, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Нарендра Моди соцсети Instagram подписчики
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Роналду фразой «не сюрприз» оценил 1 млрд подписчиков в своих соцсетях
Спорт
Хакеры похитили информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram
Технологии и медиа
Суд запретил информацию о способе получить синюю галку в Instagram
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен Политика, 14:12
Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих» Политика, 14:01
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ Компании, 14:00
Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN Общество, 13:57
Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Общество, 13:57
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России Политика, 13:54
Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram Политика, 13:52
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него Общество, 13:50
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти Политика, 13:50
Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс» Политика, 13:48
Крупная компания с крипторезервом сменила бизнес после провала стратегии Крипто, 13:48
Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году Отрасли, 13:39