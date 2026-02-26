Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram

Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди первым в мире политиком, который преодолел отметку в 100 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Как пишет The Times of India, на втором месте по количеству подписчиков среди мировых лидеров президент США Дональд Трамп. За его аккаунтом следят более 43 млн пользователей. Третьим по числу подписчиков стал президент Индонезии Прабово Субианто — на него подписаны 15 млн аккаунтов.

Моди создал свою страницу в социальной сети в 2014 году. На момент публикации у индийского премьера 1209 постов в аккаунте.

Рекорд по количеству подписчиков в Instagram принадлежит португальскому футболисту Криштиану Роналду — на него подписаны более 671 млн пользователей. В 2024 году он стал первым человеком в истории, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. У него есть свои страницы в Instagram и Facebook, Х, YouTube, Kuaishou и Weibo.