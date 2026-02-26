Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Управляющая «Додо Пиццы», расположенной в Челябинске, уволилась после скандала с курьером и бродячей собакой Додобоней. Об этом в телеграм-канале компании сообщил лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся», — написал Зосидзе.

Он призвал не угрожать и не давить на управляющую, которая нуждается в спокойствии. «От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни», — следует из сообщения. Также топ-менеджер заявил, что Юлия в меньшей степени ответственная за ситуацию и основная вина лежит на компании, которая проявила недостаточную гибкость в сложившейся ситуации.

Зосидзе выразил готовность помогать уволенному курьеру Михаилу, который спас собаку, и предложил ему сотрудничество. «Он горит желанием помогать животным и уже заручился поддержкой тысяч людей. Мы готовы поддержать его и работать над совместными волонтерскими проектами, особенно в рамках Челябинска», — написал топ-менеджер. Извинения Михаилу также принес основатель сети пиццерий Федор Овчинников.

Курьера уволили 21 февраля за то, что он накрыл бездомную собаку фирменным пледом. Животное жило на крыльце пиццерии полтора года, о собаке заботился коллектив заведения. Проблем с этим не возникало вплоть до момента, пока в компанию не пришла новая руководительница. Она стала инициатором увольнения и рассчитала Михаила в тот же день, а также пообещала это сделать с другими работниками, которые попытаются помочь собаке.

Компания не намерена бросать Юлию в сложившейся ситуации и готова ей помочь. Изначально управляющую отстранили от работы и сообщили, что примут решение после того, как проблема с собакой будет решена.

Спасением собаки после увольнения занимался сам Михаил. С помощью волонтеров он нашел животное, а затем отправил его в местный приют. Содержание собаки на себя возьмет компания.