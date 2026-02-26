Как готовился подрыв автомобиля военного в Петербурге. Видео ФСБ

Video

ФСБ России сообщила о попытке теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Спецслужба опубликовала кадры с места, где был припаркован автомобиль, под который заложили взрывное устройство.

Представленное спецслужбой видео снято в темное время суток. На кадрах видно, как человек идет по парковке, затем приседает на несколько секунд у одной из машин, после чего идет в обратную сторону. Он одет в темную куртку, на голове у него капюшон.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — говорится в сообщении спецслужбы.

Задержаны двое россиян. Они, как сообщили в ФСБ, действовали по заданию украинских спецслужб и уже дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.