Как готовился подрыв автомобиля военного в Петербурге. Видео ФСБ
ФСБ России сообщила о попытке теракта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Санкт-Петербурге. Спецслужба опубликовала кадры с места, где был припаркован автомобиль, под который заложили взрывное устройство.
Представленное спецслужбой видео снято в темное время суток. На кадрах видно, как человек идет по парковке, затем приседает на несколько секунд у одной из машин, после чего идет в обратную сторону. Он одет в темную куртку, на голове у него капюшон.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — говорится в сообщении спецслужбы.
Задержаны двое россиян. Они, как сообщили в ФСБ, действовали по заданию украинских спецслужб и уже дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу