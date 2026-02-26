Подмосковная полиция нашла избивших мужчин в Мытищах подростков
Сотрудники полиции смогли установить личности трех подростков, которые 23 февраля избили двух мужчин в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного Управления МВД.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности троих подростков и вместе с законными представителями доставили их в отдел полиции», — говорится из сообщения.
Сообщение о нападении поступило в дежурную часть 23 февраля. Супруга одного из мужчин рассказала, что на него и его друга напали трое подростков, которые их избили.
После поимки нападавших в отношении их родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП). На двух из трех подростков составили протоколы о появлении пьяными в общественном месте (статья 20.21 КоАП). Разбирательства по делу продолжаются.
Родителям подростков грозят штрафы до двух тыс. руб., а самим подросткам — либо штраф до 1 тыс. руб., либо арест на 15 суток.
Накануне в Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка. Его подозревают в убийстве отца. По версии следствия, подросток ударил отца ножом в шею, в результате чего тот погиб на месте. Юношу задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.
