Общество
0

Силовики разоблачили вымогателей, представлявшихся сотрудниками ФСБ

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Петербурге оперативники разоблачили членов преступной группы, которые вымогали денежные средства у предпринимателя, представившись сотрудниками ФСБ, сообщила РБК пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В операции участвовали также сотрудники уголовного розыска МВД.

«Пресекли <...> противоправную деятельность членов преступной группы, которые, представляясь сотрудниками ФСБ России, вымогали у предпринимателя города Санкт-Петербурга денежные средства в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Мэра Текилы арестовали за вымогательство у алкогольных компаний
Общество
Диего Ривера Наварро

У задержанных изъяли наркотические вещества общей массой более 10 кг, огнестрельное оружие, боеприпасы, денежные средства и оргтехнику. Их заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы) и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК, до 15 лет лишения свободы).

С сентября 2025 года СК расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Москвы Руслана Сатучина. Следствие считает, что тот представлялся сотрудником ФСБ и под этим предлогом добивался передачи крупной суммы от хакерской группировки Conti, известной атаками на государственные структуры и международные компании. Об этом РБК в феврале рассказали два источника, знакомых с материалами расследования.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Антонова
вымогательство Санкт-Петербург ФСБ
