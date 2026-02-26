CPJ заявил о рекордном числе погибших в 2025 году журналистов
За прошлый год во всем мире погибли 129 журналистов, никто не был привлечен к ответственности ни в одном из этих случаев, следует из доклада Комитета защиты журналистов (CPJ) — независимой организации из Нью-Йорка.
Это самый высокий показатель с 1992 года, когда организация начала вести статистику.
Большинство журналистов — 104 из 129 — погибли в ход военных конфликтов; 86 и них — в результате израильских обстрелов (в основном палестинцы), а также 31 сотрудник медиацентра хуситов в Йемене.
Еще девять журналистов в минувшем году погибли в Судане, шестеро — в Мексике.
Число убийств журналистов с помощью дронов растет: с двух в 2023 году — первом году, когда CPJ задокументировал такие убийства, — до 39 в 2025-м, говорится в докладе.
«Журналистов убивают в рекордных количествах во времена, когда доступ к информации важен как никогда. Нападения на СМИ являются ведущим индикатором нападений на другие свободы, и необходимо сделать гораздо больше для предотвращения этих убийств и наказания виновных. Мы все в опасности, когда журналистов убивают за то, что они сообщают новости», — заявила генеральный директор CPJ Джоди Гинсберг.
Комитет также призвал к «радикальной реформе» методов расследования убийств журналистов, включая создание международной следственной целевой группы и введение целенаправленных санкций.
