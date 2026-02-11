В зоне спецоперации погиб кировский журналист Андрей Таджибаев

Андрей Таджибаев (Фото: Союз журналистов Кировской области)

В зоне специальной военной операции на Украине погиб кировский журналист Андрей Таджибаев, сообщили РБК в региональном союзе журналистов.

«Прощание с Таджибаевым Андреем Абдукаюмовичем состоится 12 февраля 2026 года», — уточнили представители организации.

Обстоятельства гибели журналиста не уточняются.

По данным регионального новостного портала Kirov.ru, Таджибаев ранее возглавлял пресс-службу областного управления ГИБДД, а затем руководил газетой «Вятский край». В 2025 году он подписал контракт с Вооруженными силами. По данным источников, это произошло в мае. Ранее журналист числился пропавшим без вести, затем его смерть была подтверждена.

Таджибаев получил известность в интернете благодаря фразе «или ты забыл, или ты не знал», прозвучавшей во время его разговора с подчиненным в присутствии журналистов. Эпизод впоследствии стал основой для популярного мема.

В октябре 2025 года в зоне спецоперации погиб военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев. Это случилось в Запорожской области, в результате удара дрона. Коллега корреспондента Юрий Войткевич получил тяжелые ранения.