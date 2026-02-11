В зоне спецоперации погиб кировский журналист Андрей Таджибаев
В зоне специальной военной операции на Украине погиб кировский журналист Андрей Таджибаев, сообщили РБК в региональном союзе журналистов.
«Прощание с Таджибаевым Андреем Абдукаюмовичем состоится 12 февраля 2026 года», — уточнили представители организации.
Обстоятельства гибели журналиста не уточняются.
По данным регионального новостного портала Kirov.ru, Таджибаев ранее возглавлял пресс-службу областного управления ГИБДД, а затем руководил газетой «Вятский край». В 2025 году он подписал контракт с Вооруженными силами. По данным источников, это произошло в мае. Ранее журналист числился пропавшим без вести, затем его смерть была подтверждена.
Таджибаев получил известность в интернете благодаря фразе «или ты забыл, или ты не знал», прозвучавшей во время его разговора с подчиненным в присутствии журналистов. Эпизод впоследствии стал основой для популярного мема.
В октябре 2025 года в зоне спецоперации погиб военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев. Это случилось в Запорожской области, в результате удара дрона. Коллега корреспондента Юрий Войткевич получил тяжелые ранения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8