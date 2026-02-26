 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге перекрыли

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях приостановлено, сообщило ФГКУ «Росгранстрой».

«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс: Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

В предыдущий раз движение на этом участке было закрыто для большегрузов утром 25 февраля. Оно возобновилось спустя семь часов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
военно-грузинская дорога автомобильное движение Кавказ
