Движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге перекрыли

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях приостановлено, сообщило ФГКУ «Росгранстрой».

«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс: Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз движение на этом участке было закрыто для большегрузов утром 25 февраля. Оно возобновилось спустя семь часов.