Движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге перекрыли
Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в обоих направлениях приостановлено, сообщило ФГКУ «Росгранстрой».
«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс: Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
В предыдущий раз движение на этом участке было закрыто для большегрузов утром 25 февраля. Оно возобновилось спустя семь часов.
