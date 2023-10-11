Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Движение по Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с Грузией и Арменией, временно закрыто для большегрузов. Об этом сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <...> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 22 часов 50 минут 10 октября 2023 года до особого распоряжения», — сказано в сообщении.

Военно-Грузинская дорога проходит через Главный Кавказский хребет. Дорога связывает Россию с Грузией. Кроме того, она служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.

По данным республиканского управления МЧС, в Северной Осетии 10-12 октября ожидаются заморозки до минус 1 — минус 3 градусов. В приграничных районах Грузии температура ночью держится на уровне плюс 6 градусов, скорость ветра — 6 м/с.