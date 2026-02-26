 Перейти к основному контенту
Общество
«РИА Новости» узнало об арестах в России за ограбление банка в Казахстане

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Суд в Иваново арестовал трех граждан России и еще одного отправил под домашний арест по делу об ограблении банка в Казахстане в 2024 году, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Четверо обвиняемых арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 2024 года полицией города Павлодара в Казахстане. Им предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК, наказание — до 10 лет лишения свободы).

Как сообщали правоохранительные органы Казахстана в 2024 году, грабители пробили стену филиала Halyk Bank и проникли в отделение. Они похитили драгоценности и денежные средства почти на 400 млн рублей.

Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане
Общество
Фото:Владимир Ващенко / ТАСС

Адвокат одного из обвиняемых, сторожа детского центра творчества в Ивановской области, заявила, что ни ее доверитель, ни другие фигуранты не имеют отношения к ограблению.

По ее словам, четверо граждан России были обвинены только на основании того, что находились в Павлодаре в день происшествия. Адвокат уточнила, что ее подзащитный со знакомым в Павлодаре «смотрели машины, чтобы перегнать их в Россию для перепродажи».

21 февраля первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов заявил, что сотрудники ведомства обнаружили соучастников преступления на территориях Грузии и Армении, сообщило агентство Tengrinews.

РБК направил запрос в В пресс-службу Ивановского областного суда.

Читайте РБК в Telegram.

