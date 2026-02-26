Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали воспаление обоих легочных крыльев (двусторонняя пневмония), сообщает Kurir и Informer со ссылкой на источники.

60-летний Дачич присутствовал на поминальной церемонии недавно скончавшегося сербского дипломата Владислава Йовановича, когда ему стало тяжело дышать, рассказал источник издания. Тогда, находившийся рядом президент Сербии Александр Вучич убедил министра лечь в больницу. «Когда Вучич увидел Дачича и обменялся с ним несколькими словами, он сразу сказал ему, что нельзя оставаться на церемонии, и что срочно нужно в больницу. Ивица сначала колебался, но потом все же его послушал», — рассказал источник.

По данным издания, самочувствие Дачича ухудшилось в последние несколько дней, несколько лет он болеет сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями, а после госпитализации 25 февраля у него выявили воспаление обоих легочных крыльев.

Главу министерства положили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет Informer.

Член Президиума СНС и бывший министр Зоран Джорджевич назвал Дачича «большим бойцом» и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Дачич родился в январе 1966 года в Призрене. Он окончил факультет политических наук в Белграде и вступил в Социалистическую партию Сербии (СПС) в 1991 году. С 2006 года является лидером Социалистической партии Сербии (СПС). Он был заместителем премьер‑министра и министром внутренних дел (2008–2012), премьер‑министром Сербии и главой МВД (2012–2014), заместителем премьер‑министра и министром иностранных дел (2014–2020). C 2022 года занимает пост первого заместителя премьер-министра по вопросам внешней политики и безопасности, министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности, а с 2024 года — заместителя премьер-министра и министра внутренних дел.