 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии, у него диагностировали воспаление обоих легочных крыльев (двусторонняя пневмония), сообщает Kurir и Informer со ссылкой на источники.

60-летний Дачич присутствовал на поминальной церемонии недавно скончавшегося сербского дипломата Владислава Йовановича, когда ему стало тяжело дышать, рассказал источник издания. Тогда, находившийся рядом президент Сербии Александр Вучич убедил министра лечь в больницу. «Когда Вучич увидел Дачича и обменялся с ним несколькими словами, он сразу сказал ему, что нельзя оставаться на церемонии, и что срочно нужно в больницу. Ивица сначала колебался, но потом все же его послушал», — рассказал источник.

По данным издания, самочувствие Дачича ухудшилось в последние несколько дней, несколько лет он болеет сахарным диабетом и другими сопутствующими заболеваниями, а после госпитализации 25 февраля у него выявили воспаление обоих легочных крыльев.

Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции
Политика
Харальд V

Главу министерства положили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет Informer.

Член Президиума СНС и бывший министр Зоран Джорджевич назвал Дачича «большим бойцом» и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Дачич родился в январе 1966 года в Призрене. Он окончил факультет политических наук в Белграде и вступил в Социалистическую партию Сербии (СПС) в 1991 году. С 2006 года является лидером Социалистической партии Сербии (СПС). Он был заместителем премьер‑министра и министром внутренних дел (2008–2012), премьер‑министром Сербии и главой МВД (2012–2014), заместителем премьер‑министра и министром иностранных дел (2014–2020). C 2022 года занимает пост первого заместителя премьер-министра по вопросам внешней политики и безопасности, министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности, а с 2024 года — заместителя премьер-министра и министра внутренних дел.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сербия госпитализация МВД
Материалы по теме
Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции
Политика
Прокуратура сообщила о госпитализации женщины после сбоя в работе лифта
Общество
Линдси Вонн впервые прокомментировала падение с госпитализацией на Играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы Общество, 03:25
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы Общество, 03:01
Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню Политика, 02:56
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 02:32
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох» Политика, 02:22
Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд Общество, 02:10
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Axios узнал, что Трамп заявил Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49