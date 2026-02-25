 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции

Монарх попал в больницу на Тенерифе, где проводит отпуск. 89-летнего короля лечат от инфекции и обезвоживания. Его личный врач отправится в Испанию. Два года назад Харальда госпитализировали с инфекцией во время отпуска в Малайзии

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска на Тенерифе, Испания, сообщает NRK со ссылкой на заявление королевского дворца.

В заявлении говорится, что 89-летнего монарха лечат от инфекции и обезвоживания, а его состояние хорошее. На Тенерифе отправляется личный врач короля. Обновленную информацию о состоянии здоровья Харальда королевский дворец обещает опубликовать 25 февраля, после оценки ситуации.

«Я желаю нашему королю скорейшего выздоровления и надеюсь, что он скоро поправится», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном
Политика
Метте-Марит

Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 52 года.

В начале 2024 года норвежского короля госпитализировали дважды. Сначала он попал в больницу с респираторной инфекцией в конце января и выписался 2 февраля. 27 февраля монарха госпитализировали с инфекцией во время отпуска в Малайзии. 4 марта он вернулся в Норвегию, ему предоставили две недели отпуска по болезни.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Норвегия Харальд V госпитализация Тенерифе
Материалы по теме
В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля принцесса Дезире
Общество
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю
Политика
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ Спорт, 01:03
Зеленский ответил на сообщения о планах США закончить конфликт к 4 июля Политика, 00:51
NYT узнала о тайном брифинге ЦРУ для корпораций об атаке Китая на Тайвань Политика, 00:18
Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции Политика, 00:12
Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия Политика, 00:07
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации Политика, 00:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как Ким Чен Ын готовит дочь-подростка в преемницы Политика, 00:00
Санкции Британии против «Росатома»: повлияют ли они на проекты корпорацииПодписка на РБК, 00:00
ЦБ и Минфин определили правила работы криптообменников в РоссииПодписка на РБК, 00:00
До 75% новостроек сдавались с задержкой в 2025 году. Регионы-антилидеры Недвижимость, 00:00
Офис экс-президента Ирана ответил на данные о планах свергнуть Хаменеи Политика, 24 фев, 23:51
Что такое наркокартели и что известно о наркотрафике в Мексике База знаний, 24 фев, 23:47
Две трети американцев в опросе назвали Трампа «неуравновешенным» Политика, 24 фев, 23:32