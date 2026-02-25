Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции

Монарх попал в больницу на Тенерифе, где проводит отпуск. 89-летнего короля лечат от инфекции и обезвоживания. Его личный врач отправится в Испанию. Два года назад Харальда госпитализировали с инфекцией во время отпуска в Малайзии

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали во время отпуска на Тенерифе, Испания, сообщает NRK со ссылкой на заявление королевского дворца.

В заявлении говорится, что 89-летнего монарха лечат от инфекции и обезвоживания, а его состояние хорошее. На Тенерифе отправляется личный врач короля. Обновленную информацию о состоянии здоровья Харальда королевский дворец обещает опубликовать 25 февраля, после оценки ситуации.

«Я желаю нашему королю скорейшего выздоровления и надеюсь, что он скоро поправится», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Харальд V взошел на престол 17 января 1991 года, после кончины своего отца Улафа. Наследником престола сейчас является единственный сын монарха Хокон, ему 52 года.

В начале 2024 года норвежского короля госпитализировали дважды. Сначала он попал в больницу с респираторной инфекцией в конце января и выписался 2 февраля. 27 февраля монарха госпитализировали с инфекцией во время отпуска в Малайзии. 4 марта он вернулся в Норвегию, ему предоставили две недели отпуска по болезни.