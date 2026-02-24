Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка

Фото: lenzoopark / Telegram

В Ленинградском зоопарке умер амурский тигр Амадей, сообщила пресс-служба учреждения в телеграм-канале.

«Амадей прожил долгую жизнь в заботе и любви сотрудников и посетителей. Его уход больно отозвался в каждом, кто работал рядом, заботился о нем и приходил навестить его», — сообщили сотрудники зоопарка.

Хищник умер 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В октябре 2026 года тигру должно было исполниться 17 лет. Он попал в зоопарк в возрасте одного года.

Осенью в Московском зоопарке умер орангутан Сандокан. Ему было 43 года. В российскую столицу его привезли в 1999 году из Германии и поселили в вольере с самками орангутана Джапи и Джавой. За годы жизни в Московском зоопарке у него появилось четыре детеныша.