В Тульской области задержали мужчину, готовившего «сгущенку» из марихуаны

Фото: Полиция Тульской области / VK
Фото: Полиция Тульской области / VK

В Кимовском районе Тульской области 44-летнего мужчину задержали по обвинению в сбыте, хранении и выращивании конопли, сообщает региональное управление МВД.

На опубликованных ведомством кадрах показаны найденные в подвале его дома горшки с живой коноплей, которых, как рассказал задержанный, было около ста штук. По его словам, он выращивал растения полтора года для себя и чтобы «угощать» других.

Из марихуаны задержанный делал «кашу» и варил «сгущенное молоко».

Правоохранительные органы задержали его во время продажи трех грамм марихуаны. В ходе обыска в подвале также обнаружили мешки с сухой травой и пакет с измельченной массой зеленого цвета весом около пяти килограмм. Пресс-служба ведомства сообщила, что ранее мужчина уже был судим, но не уточнила, по какой статье.

В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны
Общество

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дела о незаконном сбыте наркотиков, незаконном хранении, перевозке или приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта, а также незаконном выращивании наркосодержащих растений.

Мужчину поместили под стражу, полицейские устанавливают его причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Материал дополняется

