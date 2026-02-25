В Тульской области задержали мужчину, готовившего «сгущенку» из марихуаны
В Кимовском районе Тульской области 44-летнего мужчину задержали по обвинению в сбыте, хранении и выращивании конопли, сообщает региональное управление МВД.
На опубликованных ведомством кадрах показаны найденные в подвале его дома горшки с живой коноплей, которых, как рассказал задержанный, было около ста штук. По его словам, он выращивал растения полтора года для себя и чтобы «угощать» других.
Из марихуаны задержанный делал «кашу» и варил «сгущенное молоко».
Правоохранительные органы задержали его во время продажи трех грамм марихуаны. В ходе обыска в подвале также обнаружили мешки с сухой травой и пакет с измельченной массой зеленого цвета весом около пяти килограмм. Пресс-служба ведомства сообщила, что ранее мужчина уже был судим, но не уточнила, по какой статье.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дела о незаконном сбыте наркотиков, незаконном хранении, перевозке или приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта, а также незаконном выращивании наркосодержащих растений.
Мужчину поместили под стражу, полицейские устанавливают его причастность к другим эпизодам преступной деятельности.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж