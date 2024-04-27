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В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны

МВД по Подмосковью: в Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны

Подольские полицейские задержали в лесу мужчину и обнаружили при нем полкилограмма марихуаны, которую он, по версии следствия, фасовал и распространял в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

22-летний местный житель подозревается в покушении на сбыт наркотических средств, сам он заявляет, что приобретал марихуану для личного пользования.

В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны
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Молодого человека остановили на выходе из леса. Он сильно нервничал, когда у него проверяли документы. При досмотре в рюкзаке у него нашли «обмотанный изолентой полимерный сверток с веществом растительного происхождения», уточнила Петрова.

Эксперт подмосковного управления МВД подтвердил, что в свертке находится марихуана общим весом около полкилограмма. Следователи полагают, что мужчина устроился через интернет курьером, по координатам забирал наркотики, фасовал и распространял бесконтактным способом в Москве и области.

Подольский городской суд арестовал задержанного, добавила Петрова.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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Подольск марихуана наркокурьер задержание
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