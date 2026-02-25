В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2
В магазинах МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового телефона Samsung Galaxy S26, сообщили РБК в пресс-службе компаний.
Официальная презентация смартфона началась 25 февраля в 21:00 по мск.
Предзаказ в день презентации также запустил «Яндекс Маркет» — там покупатели смогут оформить заявку на модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж