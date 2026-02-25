В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2

В магазинах МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового телефона Samsung Galaxy S26, сообщили РБК в пресс-службе компаний.

Официальная презентация смартфона началась 25 февраля в 21:00 по мск.

Предзаказ в день презентации также запустил «Яндекс Маркет» — там покупатели смогут оформить заявку на модели Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Материал дополняется