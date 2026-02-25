Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников

Брянск (Фото: Dave Primov / Shutterstock)

С 14.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Пять беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря, по три над территорией Курской области и Крымом и 2 над Брянской областью.

Материал дополняется