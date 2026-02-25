Политика,
Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников
Брянск
С 14.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Пять беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря, по три над территорией Курской области и Крымом и 2 над Брянской областью.
