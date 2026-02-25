Хуснуллин назвал условия для роста доступности жилья

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Повышение доходов населения должно поддержать темп жилищного строительства и развития отрасли в целом, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Для того чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос — это доходы населения», — подчеркнул Хуснуллин в своем комментарии на «России 24» после отчета правительства в Госдуме.

Еще одним условием повышения доступности жилья вице-премьер назвал снижение стоимости строительства.

«У нас огромная потребность сегодня в земельных участках, потому что благодаря тем темпам строительства, которые у нас были, мы свободные земельные участки уже практически все выбрали», — отметил он.

Хуснуллин также отметил, что на экономику отрасли оказывает безусловное влияние льготная ипотека.

Ранее, 13 февраля, Банк России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку до 15,5%. Однако средние ставки по рыночной ипотеке после этого решения почти не изменились.

Аналитики считают, что, несмотря на позитивный сигнал, радикальных изменений на рынке жилой недвижимости в ближайшее время не ожидается. По их мнению, ипотечные ставки могут снизиться на 0,5 п.п. в ближайшие недели, но это все равно пока не сделает жилищные кредиты значительно доступнее для россиян.