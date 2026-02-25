Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных архитектурных образов и орнаментов, сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.
Такое предложение она озвучила в ходе заседания коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, посвященному формированию архитектурной идентичности России.
«Александра Кузьмина также предложила создать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов в разрезе населенных пунктов», — говорится в сообщении.
По ее словам, это станет подсказкой для застройщиков при планировании строительства.
Предложение поддержал замначальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил пользу такого каталога для застройщиков и заявил, что подобные подборки надо разработать для разных сфер.
«По итогам заседания профильные рабочие группы будут задействованы в разработке национального архитектурного кода России. А все поступившие предложения и инициативы — интегрированы в дальнейшую совместную работу», — говорится в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж