Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог

Александра Кузьмина (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных архитектурных образов и орнаментов, сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Такое предложение она озвучила в ходе заседания коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, посвященному формированию архитектурной идентичности России.

«Александра Кузьмина также предложила создать единый каталог характерных образов и орнаментов регионов в разрезе населенных пунктов», — говорится в сообщении.

По ее словам, это станет подсказкой для застройщиков при планировании строительства.

Предложение поддержал замначальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил пользу такого каталога для застройщиков и заявил, что подобные подборки надо разработать для разных сфер.

«По итогам заседания профильные рабочие группы будут задействованы в разработке национального архитектурного кода России. А все поступившие предложения и инициативы — интегрированы в дальнейшую совместную работу», — говорится в сообщении.