В России появится институт для социальных архитекторов

Александр Харичев (Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости)

Глава управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов администрации президента Александр Харичев заявил на симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия», что по специальности «социальная архитектура» появятся учебные программы и учебное пособие.

«Это та же самая архитектура, только в отношении социальных процессов. Это — целенаправленная деятельность, которая позволяет менять социальную реальность. Мы начали формировать учебные программы. Первый драфт учебного пособия я уже видел. В начале декабря у нас планируется международная конференция по социальной архитектуре на базе Университета имени Канта, и там мы презентуем этот учебник», — сказал Харичев.

По словам Харичева, на базе платформы «Россия — страна возможностей» появится институт социальной архитектуры. «Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы «Россия — страна возможностей» принято решение создать институт социальной архитектуры», — заявил он.

Среди проектов, которые можно отнести к социальной архитектуре, Харичев называет выставку «Россия», «Бессмертный полк», проект «На севере жить».

РБК писал, что в этом году сразу в нескольких вузах появились магистерские программы и другие институты по социальной архитектуре. По словам источников РБК, знакомых с проектом, его продвигает администрация президента, чтобы готовить специалистов, похожих на политтехнологов, но с акцентом на традиционные ценности и социальные эффекты.