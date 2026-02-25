Путин вспомнил последний разговор с писателем Граниным

Владимир Путин (слева) и писатель Даниил Гранин, 2017 год (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Video

Российский президент Владимир Путин вспомнил свой последний разговор с писателем Даниилом Граниным, который скончался в 2017 году. Во время той беседы, по словам Путина, Гранин заявил, что следует больше говорить о науке и меньше о том, «кто сколько украл».

Глава государства рассказал об этом на Форуме будущих технологий в Москве, где после выступления встретился с учеными и подчеркнул важность популяризации науки и профориентации. Он вспомнил, что Гранин поддержал существование множества научных программ в России, однако настаивал на том, что СМИ и власти должны чаще говорить именно о науке, ее героях и роли их труда, а не о скандалах и коррупции.

«Надоело уже смотреть по телевидению, кто украл, у кого украл, как украл, сколько украл. Ну достали, говорит, просто достали», — пересказал президент слова Гранина (цитата по «РИА Новости»).

Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) — писатель с высшим инженерным образованием. Известность ему принес опубликованный в 1955 году роман «Искатели» — в том числе о моральной ответственности ученого-новатора. С тех пор Гранин часто посвящал свои произведения науке и исследователям. Был первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, стал одним из основателей Русского ПЕН-центра.