Путин сказал: «Зато какие люди», отвечая на реплику о сложной географии

Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ответ на слова главы исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о сложности географических условий России напомнил о гражданах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важнейшую задачу — создание пространственно связанной страны. Однако освоить такие территории естественным путем сложно, поскольку в России мало людей и сложные географические условия.

«Зато какие люди!» — заявил Путин на Форме будущих технологий.

Президент также отметил вклад российских ученых, в том числе современников, в развитие наук о жизни и биотехнологий.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года.