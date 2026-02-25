 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин сказал: «Зато какие люди», отвечая на реплику о сложной географии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ответ на слова главы исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о сложности географических условий России напомнил о гражданах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важнейшую задачу — создание пространственно связанной страны. Однако освоить такие территории естественным путем сложно, поскольку в России мало людей и сложные географические условия.

«Зато какие люди!» — заявил Путин на Форме будущих технологий.

Президент также отметил вклад российских ученых, в том числе современников, в развитие наук о жизни и биотехнологий.

Путину показали прибор для «чтения» ДНК. Видео
Технологии и медиа

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Путин Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики
Политика
Путин назвал непреложное условие развития цивилизации
Политика
Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева Политика, 19:46
Юань к рублю на Мосбирже показал самый сильный рост за полгода Инвестиции, 19:45
В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Политика, 19:37
В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА Спорт, 19:37
Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело» Бизнес, 19:31
Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию Общество, 19:24
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100% Общество, 19:23
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото Общество, 19:21
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора Политика, 19:20
Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Спорт, 19:17
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации Политика, 19:07
Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Политика, 18:51