Путин сказал: «Зато какие люди», отвечая на реплику о сложной географии
Президент России Владимир Путин в ответ на слова главы исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука о сложности географических условий России напомнил о гражданах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ковальчук отметил, что президент часто повторяет важнейшую задачу — создание пространственно связанной страны. Однако освоить такие территории естественным путем сложно, поскольку в России мало людей и сложные географические условия.
«Зато какие люди!» — заявил Путин на Форме будущих технологий.
Президент также отметил вклад российских ученых, в том числе современников, в развитие наук о жизни и биотехнологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года.
