Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора
Визовый центр Франции в Москве временно изменил порядок оплаты сервисного сбора. Теперь при бронировании слота не требуется сразу платить €36,6, сумму нужно оплачивать непосредственно в визовом центре вместе с консульским сбором и дополнительными услугами.
«Оплата сервисного сбора временно производится в визовом центре. Вы можете оплатить консульский и сервисный сборы, а также дополнительные услуги непосредственно в день подачи заявления», — говорится в сообщении.
В Ассоциации туроператоров России заявили, что изменение вызвало большой спрос: туроператоры отмечают, что слоты на апрель разобраны с рекордной скоростью. На март уже невозможно получить отказные места. Слоты на апрель могут появиться во второй половине марта, но гарантии нет. Реалистичный шанс оформить французскую визу на лето — подать документы на май.
