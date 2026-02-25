Путину показали прибор для «чтения» ДНК. Видео
Российский президент Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, развернутую на площадке Форума будущих технологий.
В частности, он осмотрел стенд Минпромторга, где представлены ключевые направления работы в рамках нацпроекта «Биоэкономика». На одном из стендов президенту представили нанопоровый секвенатор — устройство для распознавания нуклеотидов в ДНК и РНК.
Путину рассказали, что новый прибор позволит быстро изучать вирусы и патогены, он найдет активное применение в криминалистике, сельском хозяйстве, медицине и других сферах.
После посещения выставки президент выступил на пленарном заседании форума. В ходе выступления Путин отметил, что представленные на стендах разработки «производят должное впечатление».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж