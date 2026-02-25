Путину показали прибор для «чтения» ДНК. Видео

Video

Российский президент Владимир Путин посетил выставку передовых разработок, развернутую на площадке Форума будущих технологий.

В частности, он осмотрел стенд Минпромторга, где представлены ключевые направления работы в рамках нацпроекта «Биоэкономика». На одном из стендов президенту представили нанопоровый секвенатор — устройство для распознавания нуклеотидов в ДНК и РНК.

Путину рассказали, что новый прибор позволит быстро изучать вирусы и патогены, он найдет активное применение в криминалистике, сельском хозяйстве, медицине и других сферах.

После посещения выставки президент выступил на пленарном заседании форума. В ходе выступления Путин отметил, что представленные на стендах разработки «производят должное впечатление».