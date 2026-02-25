 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации

Министерство иностранных дел Германии, Берлин
Министерство иностранных дел Германии, Берлин (Фото: Mo Photography Berlin / Shutterstock)

Министерство иностранных дел Германии предупредило своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, о возможной эскалации между США и Ираном, пишет Focus со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Речь идет о возможной атаке США на Иран. Если Вашингтон нанесет удар, ожидается, что в ответ Тегеран атакует Израиль. «Возможности поддержки со стороны посольства и Министерства иностранных дел будут очень ограничены», — говорится в сообщении немецкого посольства в Тель-Авиве.

Посольство советует установить приложение, предупреждающее о предстоящих ракетных атаках, запастись припасами и узнать, где можно найти укрытие.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Политика
Дональд Трамп

В правительстве ФРГ есть также опасение, что в случае американского удара по Ирану в конфликт может вмешаться ливанская террористическая группировка «Хезболла». Поэтому посольство Германии в столице Ливана Бейруте призвало внимательно следить за рекомендациями по безопасности.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. На этом фоне Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по поводу иранской ядерной программы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что новая встреча в рамках переговоров пройдет в Женеве 26 февраля.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Германия Иран МИД
