Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС
Экс-главе МИД Германии, председателю Генассамблеи ООН Анналене Бербок в интервью «удалось основательно опозориться одним предложением» в интервью журналистке Сандре Майшбергер — политик назвала Гренландию членом Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Гренландия также является территорией ЕС», — сказала Бербок, говоря о важности острова как для США, так и для Европы.
Майшбергер осторожно поправила ее, сказав, что Гренландия не является таковой. Бербок заявила, что она «абсолютно права».
Затем она добавила, что гренландцы — граждане ЕС, «у них также есть внешняя граница ЕС, именно поэтому туда были отправлены солдаты».
«Это также было более чем неточно. Гренландия — одна из ассоциированных заморских территорий ЕС <...> Внешняя граница Евросоюза через нее не проходит. Более того, немецкие и другие европейские солдаты были отправлены в Гренландию не для обеспечения безопасности внешней границы ЕС, а официально для оценки обеспечения безопасности региона — по приглашению Дании», — говорится в статье.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности