Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС

Претензии США на Гренландию⁠,
0

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-главе МИД Германии, председателю Генассамблеи ООН Анналене Бербок в интервью «удалось основательно опозориться одним предложением» в интервью журналистке Сандре Майшбергер — политик назвала Гренландию членом Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Гренландия также является территорией ЕС», — сказала Бербок, говоря о важности острова как для США, так и для Европы.

Фарерские острова и Гренландия (входят в Королевство Дания) не являются членами ЕС. Сама Дания — член Евросоюза с 1973 года. Она входит в него, но не использует евро в качестве валюты, также ей предоставлены некоторые исключения в вопросах правосудия и обороны.

Майшбергер осторожно поправила ее, сказав, что Гренландия не является таковой. Бербок заявила, что она «абсолютно права».

Затем она добавила, что гренландцы — граждане ЕС, «у них также есть внешняя граница ЕС, именно поэтому туда были отправлены солдаты».

Политика
Фото:U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Это также было более чем неточно. Гренландия — одна из ассоциированных заморских территорий ЕС <...> Внешняя граница Евросоюза через нее не проходит. Более того, немецкие и другие европейские солдаты были отправлены в Гренландию не для обеспечения безопасности внешней границы ЕС, а официально для оценки обеспечения безопасности региона — по приглашению Дании», — говорится в статье.

Теги
Анастасия Лежепекова
Гренландия Дания Анналена Бербок ошибка
