Власти Закарпатья опровергли сообщения о «тоннах мусора» в реке Тиса
Власти Закарпатской области Украины опровергли сообщения о «тоннах мусора» на реке Тиса на границе страны, пишет УНИАН.
В администрации заявили, что распространившееся видео о загрязнении Тисы не соответствует действительности: во время паводка с 23 по 25 февраля на реке не фиксировали засорения, в том числе пластиковыми отходами.
Ранее издание «Страна» опубликовало видео, где на реке тающий лед тянет за собой поток мусора и валежника. «Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — следует из описания.
Тиса — самый длинный приток Дуная — берет начало в Закарпатской области Украины. Протекает также в Румынии, Венгрии, Словакии и Сербии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж