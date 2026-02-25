Власти Закарпатья опровергли сообщения о «тоннах мусора» в реке Тиса

Video

Власти Закарпатской области Украины опровергли сообщения о «тоннах мусора» на реке Тиса на границе страны, пишет УНИАН.

В администрации заявили, что распространившееся видео о загрязнении Тисы не соответствует действительности: во время паводка с 23 по 25 февраля на реке не фиксировали засорения, в том числе пластиковыми отходами.

Ранее издание «Страна» опубликовало видео, где на реке тающий лед тянет за собой поток мусора и валежника. «Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — следует из описания.

Тиса — самый длинный приток Дуная — берет начало в Закарпатской области Украины. Протекает также в Румынии, Венгрии, Словакии и Сербии.