Общество⁠,
0

Власти Закарпатья опровергли сообщения о «тоннах мусора» в реке Тиса

Власти Закарпатской области Украины опровергли сообщения о «тоннах мусора» на реке Тиса на границе страны, пишет УНИАН.

В администрации заявили, что распространившееся видео о загрязнении Тисы не соответствует действительности: во время паводка с 23 по 25 февраля на реке не фиксировали засорения, в том числе пластиковыми отходами.

Ранее издание «Страна» опубликовало видео, где на реке тающий лед тянет за собой поток мусора и валежника. «Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — следует из описания.

«Страна» показала горы мусора, плывущие с Украины по реке Тиса
Общество

Тиса — самый длинный приток Дуная — берет начало в Закарпатской области Украины. Протекает также в Румынии, Венгрии, Словакии и Сербии.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Закарпатская область загрязнение река Венгрия
