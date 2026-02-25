«Страна» показала горы мусора, плывущие с Украины по реке Тиса
Река Тиса во время половодья несет большое количество мусора с территории Украины в Европу, соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна» в телеграм-канале.
На кадрах — грязный лед, смешавшийся с валежником, ветошью и другими отходами.
«Так сейчас выглядит река Тиса на границе. Горы мусора плывут в Венгрию», — говорится в описании.
Тиса — левый и самый длинный приток Дуная — берет начало в Закарпатской области Украины, пятая часть реки проходит по территории страны. Впадает в Дунай на территории Сербии. Значительная часть бассейна реки находится на территории Венгрии.
