 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Начальник украинского ТЦК рассказал о санкциях за «недобор»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Руководители ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые не выполняют план мобилизации, подвергаются дисциплинарным взысканиям, однако это не влечет их направление на передовую. Об этом рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин украинскому изданию «Телеграф».

Если офицеру выдан приказ обеспечить определенное количество мобилизованных и он его не выполняет, это считается нарушением, за которое применяется взыскание. По словам Истомина, практически все регионы Украины выполняют мобилизационный план на примерно одинаковом уровне, и только явные нарушения со стороны руководства приводят к дисциплинарным мерам.

«Нормально ли это? У него приказ», — сказал Истомин.

На Украине заявили о двукратном росте числа жалоб на ТЦК в 2025 году
Политика
Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

В случае систематического нарушения приказов за такой офицерской должностью сохраняется возможность перевода на другую должность в войске — зачастую это «тихие» роли, например заместитель командира бригады или командир батальона.

Кроме того, Истомин отметил, что сотрудникам ТЦК приходится прибегать к принудительному задержанию мужчин для вручения повесток, так как ожидание добровольного прибытия зачастую оказывается малоэффективным. «Ну, не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Это должна делать полиция», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине ТЦК Украина
Материалы по теме
На Украине заявили о двукратном росте числа жалоб на ТЦК в 2025 году
Политика
Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями
Политика
В Кременчуге двое военных ранены в результате стрельбы в ТЦК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43