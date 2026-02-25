Начальник украинского ТЦК рассказал о санкциях за «недобор»

Фото: Leon Neal / Getty Images

Руководители ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые не выполняют план мобилизации, подвергаются дисциплинарным взысканиям, однако это не влечет их направление на передовую. Об этом рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин украинскому изданию «Телеграф».

Если офицеру выдан приказ обеспечить определенное количество мобилизованных и он его не выполняет, это считается нарушением, за которое применяется взыскание. По словам Истомина, практически все регионы Украины выполняют мобилизационный план на примерно одинаковом уровне, и только явные нарушения со стороны руководства приводят к дисциплинарным мерам.

«Нормально ли это? У него приказ», — сказал Истомин.

В случае систематического нарушения приказов за такой офицерской должностью сохраняется возможность перевода на другую должность в войске — зачастую это «тихие» роли, например заместитель командира бригады или командир батальона.

Кроме того, Истомин отметил, что сотрудникам ТЦК приходится прибегать к принудительному задержанию мужчин для вручения повесток, так как ожидание добровольного прибытия зачастую оказывается малоэффективным. «Ну, не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Это должна делать полиция», — сказал он.