Начальник украинского ТЦК рассказал о санкциях за «недобор»
Руководители ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые не выполняют план мобилизации, подвергаются дисциплинарным взысканиям, однако это не влечет их направление на передовую. Об этом рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин украинскому изданию «Телеграф».
Если офицеру выдан приказ обеспечить определенное количество мобилизованных и он его не выполняет, это считается нарушением, за которое применяется взыскание. По словам Истомина, практически все регионы Украины выполняют мобилизационный план на примерно одинаковом уровне, и только явные нарушения со стороны руководства приводят к дисциплинарным мерам.
«Нормально ли это? У него приказ», — сказал Истомин.
В случае систематического нарушения приказов за такой офицерской должностью сохраняется возможность перевода на другую должность в войске — зачастую это «тихие» роли, например заместитель командира бригады или командир батальона.
Кроме того, Истомин отметил, что сотрудникам ТЦК приходится прибегать к принудительному задержанию мужчин для вручения повесток, так как ожидание добровольного прибытия зачастую оказывается малоэффективным. «Ну, не от хорошей жизни ТЦК этим занимаются. Это должна делать полиция», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности