Варданян решил не подавать апелляцию на приговор бакинского суда
Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян отказался подавать апелляцию на решение суда, сообщает семья Варданяна в его телеграм-канале. Его признали виновным в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и других преступлениях.
В заявлении семьи сообщается, что решение не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты, наоборот, это несогласие с процессом, который, по мнению семьи Варданяна, проводился с нарушениями. «Рубен сознательно отказывается участвовать в имитации правового процесса. Он не признает вынесенный приговор юридическим актом правосудия и считает его частью политически мотивированного и противоправного преследования, которое не что иное, как отказ в правосудии», — следует из сообщения.
Кроме того, семья Варданяна сообщила, что продолжит «добиваться справедливости» на других уровнях.
17 февраля бакинский суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы. Обвинение требовало назначить ему пожизненный срок.
Судебный процесс начался в январе прошлого года. В качестве потерпевшего в нем выступил руководитель аппарата кабмина Азербайджана Руфат Мамедов. Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна в заявлении, переданном РБК, назвала приговор, вынесенный ему бакинским военным судом, «ужасающим, но ожидаемым».
Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года был 116-м в рейтинге богатейших российских миллиардеров с состоянием более $1 млрд по версии Forbes. Во время боевых действий в Карабахе в 2020-м обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го отказался от российского гражданства, заявив, что подобные действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа».
