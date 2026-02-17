 Перейти к основному контенту
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Суд в Баку приговорил миллиардера Рубена Варданяна к 20 годам

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, чтобы возглавить правительство непризнанной республики. Его задержали после перехода региона под контроль Азербайджана
Рубен&nbsp;Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, передает Azertag. Обвинение просило назначить ему пожизненный срок.

Судебный процесс по делу начался в Баку в январе 2025 года. В нем в качестве потерпевшего от имени государства выступил руководитель аппарата кабинета министров Азербайджана Руфат Мамедов. Он заявил, что согласен со всеми фактами, доказательствами и уликами, представленными государственным обвинителем, и просил суд принять это во внимание.

Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха бизнесмена Рубена Варданяна в заявлении, переданном РБК, назвала приговор, вынесенный ему бакинским военным судом, «ужасающим, но ожидаемым».

«С тех пор как Рубена без всяких оснований задержали 874 дня назад, стало очевидно, что исход этого процесса предопределен. За все время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений так и не были представлены доказательства. Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана... Все, кто лично знает Рубена или профессионально с ним взаимодействовал, понимают абсурдность и несостоятельность предъявленных ему обвинений. Судили не только Рубена и армянских заключенных — приговор вынесен всему армянскому народу. Мы продолжим добиваться освобождения Рубена и армянских заключенных, удерживаемых по политически мотивированным основаниям, и призываем мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества принять все надлежащие меры в соответствии с нормами международного права для обеспечения их свободы и защиты прав».

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года был 116-м в рейтинге богатейших российских миллиардеров с состоянием более $1 млрд по версии Forbes. Во время боевых действий в Карабахе в 2020-м обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в разрешении конфликта. Осенью 2022-го отказался от российского гражданства, заявив, что подобные действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа».

Бизнесмен был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. Это произошло после военной операции Азербайджана в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку. С тех пор экс-министр находился в СИЗО. Всего ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян вину не признал. Он неоднократно указывал, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили ряд нарушений, среди которых отказ судей предоставить ему доступ к материалам дела, рассмотрение в военном трибунале, а не в гражданском суде и «грубые ошибки» в обвинительном заключении. Судебный процесс Варданян называл «имитацией правосудия».

Суд в Баку приговорил к пожизненному сроку экс-президента Карабаха
Политика
Араик Арутюнян

Нагорный Карабах Рубен Варданян Армения Азербайджан
Рубен Варданян фото
Рубен Варданян
предприниматель, политик
25 мая 1968 года
