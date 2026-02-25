В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки

Фото: Яков Андреев / РИА Новости

В рамках законопроекта о поддержке «Почты России» рассматриваются различные инициативы, однако говорить о конкретных деталях пока рано. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Минцифры. В ведомстве отметили, что законопроект позволит поддержать почтового оператора, он направлен на долгосрочную стабилизацию его работы.

Одной из инициатив в ведомстве назвали отнесение доставки посылок «к почтовым услугам с требованием лицензирования». По версии Минцифры, это не скажется негативно на клиентах «Почты» и маркетплейсов. Кроме того, это повысит качество услуг и сохранит доступность сервисов для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, а лицензирование приведет к повышению безопасности при пересылке.

Также в Минцифры сообщили, что в ведомство не поступали предложения Ассоциации цифровых платформ (АЦП, включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито») по вопросам корректировки законопроекта. В случае получения их рассмотрят на «целесообразность».

В ведомстве считают, что инициативы позволят вывести «Почту России» на безубыточность, снизить долговую нагрузку, повысить зарплаты сотрудникам, создать цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, а также гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений. При этом в Минцифры подчеркнули, что финальной версии документа пока нет.

Ранее Минцифры предложило создать специальный фонд для ремонта и модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Предполагается, что фонд будет пополняться ежеквартально за счет обязательных отчислений операторов доставки посылок и организаций почтовой связи — 3% от доходов от доставки межгородских посылок.

Проект также предусматривает, что участники рынка доставки межгородских посылок должны будут получить статус оператора доставки и оформлять в Минцифры разрешение либо лицензию на услуги почтовой связи.

За работу без разрешения или лицензии будет предусмотрена административная ответственность. Если компании задержат отчисления в фонд или будут платить их не в полном объеме, Минцифры сможет взыскать сумму и пени через суд.