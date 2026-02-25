 Перейти к основному контенту
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc сократит примерно 20% сотрудников из-за проблем, связанных с тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Выручка компании в 2025 году упала на 21%, до £1,26 млрд.

Компания рассчитывает сэкономить около £40 млн за счет сокращения штата, при этом сопутствующие расходы составят около £15 млн. Таким образом компания надеется покончить с многолетними убытками и сократить большой долг.

«Я не хочу винить Дональда Трампа во всех наших бедах, но он, безусловно, сыграл немалую роль в той проблеме, с которой мы столкнулись в прошлом году, — сказал генеральный директор компании Адриан Холлмарк в интервью, не называя точную сумму ущерба от введения пошлин. — Мы рассчитывали выйти на уровень безубыточности в 2025 году, но сильно просчитались».

BMW сообщила о пресечении канала экспорта люксовых автомобилей в Россию
Бизнес
Фото:Jan Woitas / dpa-Zentralbild / Global Look Press

В прошлом году компания понесла убытки в размере £493 млн. Aston Martin ожидает, что в 2026 году отток свободных денежных средств улучшится, но не станет положительным.

В 2025 году администрация Трампа ввела пошлины до 25% на импорт автомобилей в США. Эти тарифы были направлены на защиту американской автоиндустрии и уменьшение торгового дефицита. В связи с этим продажи и доходы Aston Martin снизились, поскольку США — один из ключевых рынков для компании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

