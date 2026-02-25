Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора
Рособрнадзор сообщил, что вынес предостережения семи российским высшим учебным заведениям из-за нарушений обязательных требований. В список попали как частные, так и государственные образовательные учреждения.
По данным ведомства, предостережения получили:
- Московский государственный академический художественный институт (МГАХИ) имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств;
- Российский православный университет святого Иоанна Богослова;
- Институт специальной педагогики и психологии;
- Пермский государственный национальный исследовательский университет;
- Российско-Таджикский (Славянский) университет;
- Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК);
- Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.
Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий. В частности, из реестра следует, что Российский православный университет святого Иоанна Богослова принимает нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, «не в соответствии с действующим законодательством», а МГАХИ необходимо убрать с крыш снег и наросты льда.
2 февраля Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам в Москве, Петербурге, Ижевске и других городах страны.
