Общество⁠,
Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Рособрнадзор сообщил, что вынес предостережения семи российским высшим учебным заведениям из-за нарушений обязательных требований. В список попали как частные, так и государственные образовательные учреждения.

По данным ведомства, предостережения получили:

  • Московский государственный академический художественный институт (МГАХИ) имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств;
  • Российский православный университет святого Иоанна Богослова;
  • Институт специальной педагогики и психологии;
  • Пермский государственный национальный исследовательский университет;
  • Российско-Таджикский (Славянский) университет;
  • Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК);
  • Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви.

Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий. В частности, из реестра следует, что Российский православный университет святого Иоанна Богослова принимает нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, «не в соответствии с действующим законодательством», а МГАХИ необходимо убрать с крыш снег и наросты льда.

2 февраля Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам в Москве, Петербурге, Ижевске и других городах страны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Рособрнадзор вузы Москва предостережение
