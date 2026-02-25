Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

Сохранение наличных денег на фоне распространения цифровых платежных средств, по данным опросов за две недели до референдума, поддерживают 60% жителей страны. Кеш считают надежным способом сохранить сбережения, пишет Swiss Info

Фото: Stefano Ember / Shutterstock

В Швейцарии 8 марта состоится референдум о закреплении в Конституции положения о доступности наличных денег. Инициатива отражает стремление части граждан страны сохранить в обороте купюры на фоне всё большего распространения безналичных и цифровых платежей, передает Bloomberg.

На голосование вынесут два похожих варианта инициативы, первый — от группы активистов, как писало Swiss Info, называется «Наличные — это свобода», второй –– аналогичный проект от правительства, оба отличаются лишь деталями, отмечает агентство.

Согласно двум опросам, проведенным телекомпанией SRG и Tamedia/20 Minuten, идею сохранения наличных в обороте на конституционном уровне одобряют около 60% избирателей.

Параллельно швейцарцы проголосуют по законопроекту об отмене «налога на брак», по которому сборы для супругов рассчитываются исходя из совокупного дохода. Кроме того, на референдуме рассмотрят предложения о снижении сборов на финансирование общественного вещателя и об увеличении расходов на борьбу с изменением климата.

В мире Швейцарию часто воспринимают как страну, «где все носят с собой чемоданы с наличными» и постоянно перепрятывают их с одного «номерного счета» на другой, отмечает Swiss Info. В то же время, указывает издание, оборот банкнот в стране сокращается, но «кеш продолжают воспринимать в качестве надежной формы хранения сбережений».