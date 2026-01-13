Швейцария ввела санкции против российских лиц и компаний вслед за ЕС
Правительство Швейцарии ввело новые антироссийские санкции вслед за Евросоюзом (ЕС). Под ограничения попали пять физических лиц, четыре организации и 41 судно. Новые меры вступят в силу в 23:00 по местному времени 13 января (1:00 мск 14 января). Об этом сообщает правительство.
Под санкции попали две компании из ОАЭ (Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC), одна из Вьетнама (Hung Phat Maritime Trading) и одна российская — SeverTransBunker Company Limited. Среди физических лиц, включенных в список, — россиянин Валерий Кильдияров, пакистанец Муртаза Али Лакхани, а также трое граждан Азербайджана: Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб.
Эти шаги последовали за решением ЕС от 15 декабря 2025 года, когда были утверждены аналогичные ограничения против 17 физических и четырех юридических лиц. Санкции ЕС, как правило, подразумевают запрет на въезд в страны союза и замораживание всех финансовых активов для физических лиц, а для компаний — блокировку активов и запрет на любые контакты с европейским бизнесом. Швейцария, не являясь членом ЕС, традиционно присоединяется к основным пакетам европейских санкций.
