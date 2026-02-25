 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дочь Ирины Шевчук назвала дату похорон и прощания с актрисой

Прощание с актрисой Ириной Шевчук и ее похороны пройдут 28 февраля
Ирина Шевчук
Ирина Шевчук (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Прощание с актрисой Ириной Шевчук пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента 28 февраля в 10:00 мск. После него начнутся похороны артистки на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщила дочь Ирины Шевчук.

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла от лимфомы головного мозга. О ее смерти накануне сообщила дочь актрисы. Она рассказала, что перед смертью Шевчук пришлось три года бороться «с проклятой болезнью».

Названа причина смерти актрисы Ирины Шевчук из «А зори здесь тихие...»
Общество
Ирина Шевчук

В фильмографии Шевчук десятки работ, среди них — фильм «А зори здесь тихие...», в котором она сыграла старшую во взводе зенитчиц Риту Осянину. Также актриса снималась в картинах «Белый Бим Черное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и других.

С 1972 года работала на Киностудии им. Довженко, а с 1983 года — на Киностудии им. Горького. В 1974 году получила звание заслуженной артистки Украинской ССР, в 2019-м — заслуженной артистки России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Анастасия Серова Анастасия Серова
похороны прощание смерть актриса
Материалы по теме
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук
Общество
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук
Общество
Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 15:12
Акции ВТБ выросли после комментария менеджмента по дивидендам Инвестиции, 15:11
Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме Спорт, 15:05
Акции группы «Элемент» взлетели более чем на 6%. Что произошло Инвестиции, 15:01
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем Технологии и медиа, 15:00
За год в Москве одобрили строительство почти 17 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 14:59
Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора Общество, 14:53
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ПСБ подготовил технологические решения для финорганизаций «второй волны» Пресс-релиз, 14:49
В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников Крипто, 14:48
Политолог Марков назвал причиной наложенного на него штрафа «несамодонос» Общество, 14:48
Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт, 14:43
Россияне подали 22,4 млн заявлений на установление самозапрета на кредиты Инвестиции, 14:42
Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС Общество, 14:35
Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в столицах Общество, 14:33