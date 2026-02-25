Дочь Ирины Шевчук назвала дату похорон и прощания с актрисой

Прощание с актрисой Ириной Шевчук и ее похороны пройдут 28 февраля

Ирина Шевчук (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Прощание с актрисой Ириной Шевчук пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента 28 февраля в 10:00 мск. После него начнутся похороны артистки на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщила дочь Ирины Шевчук.

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла от лимфомы головного мозга. О ее смерти накануне сообщила дочь актрисы. Она рассказала, что перед смертью Шевчук пришлось три года бороться «с проклятой болезнью».

В фильмографии Шевчук десятки работ, среди них — фильм «А зори здесь тихие...», в котором она сыграла старшую во взводе зенитчиц Риту Осянину. Также актриса снималась в картинах «Белый Бим Черное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и других.

С 1972 года работала на Киностудии им. Довженко, а с 1983 года — на Киностудии им. Горького. В 1974 году получила звание заслуженной артистки Украинской ССР, в 2019-м — заслуженной артистки России.