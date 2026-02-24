Названа причина смерти актрисы Ирины Шевчук из «А зори здесь тихие...»
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла от лимфомы головного мозга, сообщила РБК ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.
О смерти актрисы ее дочь сообщила 24 февраля. Она рассказала, что кончине 74-летней артистки предшествовали три года «борьбы с проклятой болезнью».
Информация о дате и месте прощания пока не приводится.
В фильмографии Шевчук десятки работ, среди них — фильм «А зори здесь тихие...», в котором она сыграла старшую во взводе зенитчиц Риту Осянину. Также актриса снималась в картинах «Белый Бим Черное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и других.
С 1972 года работала на киностудии им. Довженко, а с 1983 года — на киностудии им. Горького. В 1974 году получила звание заслуженной артистки Украинской ССР, в 2019-м — заслуженной артистки России.
