Общество⁠,
0

Названа причина смерти актрисы Ирины Шевчук из «А зори здесь тихие...»

Ирина Шевчук
Ирина Шевчук (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла от лимфомы головного мозга, сообщила РБК ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук
Общество
Ирина Шевчук

О смерти актрисы ее дочь сообщила 24 февраля. Она рассказала, что кончине 74-летней артистки предшествовали три года «борьбы с проклятой болезнью».

Информация о дате и месте прощания пока не приводится.

В фильмографии Шевчук десятки работ, среди них — фильм «А зори здесь тихие...», в котором она сыграла старшую во взводе зенитчиц Риту Осянину. Также актриса снималась в картинах «Белый Бим Черное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и других.

С 1972 года работала на киностудии им. Довженко, а с 1983 года — на киностудии им. Горького. В 1974 году получила звание заслуженной артистки Украинской ССР, в 2019-м — заслуженной артистки России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
смерть лимфома рак актриса
