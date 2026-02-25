Военные заявили о возможности наступления на юг после взятия Графского

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После установления контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области у российских военных появилась возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает «Интерфакс».

В ведомстве также заявили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в приграничных районах Сумской и Харьковской областей и «расширяют полосы безопасности».

Ранее Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Графское — оно находится на восточном берегу реки Северский Донец, примерно в 8 км южнее Волчанска.

До 2016 года Графское называлось Радянское (Советское).