Военная операция на Украине⁠,
0

Военные заявили о возможности наступления на юг после взятия Графского

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После установления контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области у российских военных появилась возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает «Интерфакс».

В ведомстве также заявили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в приграничных районах Сумской и Харьковской областей и «расширяют полосы безопасности».

Российские войска заняли село в Харьковской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Графское — оно находится на восточном берегу реки Северский Донец, примерно в 8 км южнее Волчанска.

До 2016 года Графское называлось Радянское (Советское).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Минобороны Харьковская область продвижение российские военные
