Мишустин поддержал введение постоплаты парковок
Правительство России поддержало предложение разрешить оплачивать платные парковочные места в течение суток, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. РБК вел трансляцию.
Соответствующий законопроект подготовило Министерство транспорта.
«Мы поддерживаем такой подход. Имеется в виду — сутки сделать [на оплату], потому что это очень удобно людям, и Минтрансом <...> подготовлен еще целый ряд изменений в закон», — сказал он.
Документ затронет общие принципы организации и администрирования парковочных пространств, в том числе введение механизма постоплаты мест.
Время для оплаты парковочного места варьируется в зависимости от города. Например, на сегодняшний день у жителей Москвы есть пять минут на оплату парковки, столько же времени у москвичей есть на то, чтобы покинуть место после завершения парковочной сессии. В Санкт-Петербурге оплатить парковочное место можно в течение 15 минут.
