Со 2 января в Москве изменится стоимость парковки и проезда по МСД

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Столичные власти планируют со 2 января 2026 года точечно скорректировать парковочные тарифы на ряде городских улиц, сообщили в телеграм-канале «Дептранс Москвы». При этом на 12 улицах, где средняя загруженность парковочных мест не превышает 50%, произойдет снижение цен, в том числе и до 40 руб. в час. В частности, речь идет об улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, а также 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

В телеграм-канале дептранса отметили, что на 89% городских магистралей с платными парковками тарифы останутся прежними, а на 10,5% участков с множеством точек притяжения автомобилистов, занятость которых превышает 80–90%, стоимость парковки скорректируют в рамках действующей тарифной сетки. По мнению специалистов департамента, данные корректировки позволят освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик и позволит быстрее находить места для своих автомобилей местным жителям с резидентным разрешением.

Кроме того, со 2 января в рамках увеличения комфорта и сокращения времени поездок по Московскому скоростному диаметру (МСД) на 3 руб. проиндексируют стоимость проезда в критически загруженные часы. Таким образом, автолюбители будут оплачивать 13 руб. за участок. При этом в телеграм-канале дептранса отметили, что в остальное время, а это 70% суток в будни — с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также полностью в выходные и праздники, поездки по МСД остаются бесплатными. Кроме того, не изменится стоимость транзитного проезда, которая останется на уровне 950 руб.

