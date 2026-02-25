Стало известно, где похоронят актрису из фильма «А зори здесь тихие...»

Ирина Шевчук (Фото: Олег Дьяченко / ТАСС)

Заслуженную артистку России Ирину Шевчук, которая известна по роли Риты Осяниной в фильме «…А зори здесь тихие», похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

Церемония прощания и похороны предварительно запланированы на 27 или 28 февраля. Окончательная дата будет объявлена дополнительно. Ирина Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни после продолжительной болезни.

Как рассказывала РБК дочь актрисы, последние три года она боролась с лимфомой головного мозга.

Шевчук сыграла более чем в 50 фильмах, среди которых «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и «Сонька — Золотая Ручка». Помимо актерской карьеры, она на протяжении многих лет была президентом и идейным вдохновителем открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» в Анапе.