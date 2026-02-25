Одну из пропавших в Нижнем Тагиле школьниц нашли
Сотрудники правоохранительных органов нашли одну из пропавших в Нижнем Тагиле Свердловской области школьниц, сообщил РБК поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
РБК обратился за комментарием в МВД Свердловской области.
Две девочки, 14 и 13 лет, пропали накануне вечером. Первая не вернулась с прогулки; вторая, как сообщает региональное межмуниципальное управление МВД, тоже вышла из дома и пропала.
Поисково-спасательный отряд продолжает поиски.
