Одну из пропавших в Нижнем Тагиле школьниц нашли

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов нашли одну из пропавших в Нижнем Тагиле Свердловской области школьниц, сообщил РБК поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

РБК обратился за комментарием в МВД Свердловской области.

Две девочки, 14 и 13 лет, пропали накануне вечером. Первая не вернулась с прогулки; вторая, как сообщает региональное межмуниципальное управление МВД, тоже вышла из дома и пропала.

Поисково-спасательный отряд продолжает поиски.