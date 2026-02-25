 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Одну из пропавших в Нижнем Тагиле школьниц нашли

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов нашли одну из пропавших в Нижнем Тагиле Свердловской области школьниц, сообщил РБК поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

РБК обратился за комментарием в МВД Свердловской области.

К поискам пропавшей в Смоленске девочки подключились 200 человек
Общество
Фото:ПСО «Сальвар» Смоленская область

Две девочки, 14 и 13 лет, пропали накануне вечером. Первая не вернулась с прогулки; вторая, как сообщает региональное межмуниципальное управление МВД, тоже вышла из дома и пропала.

Поисково-спасательный отряд продолжает поиски.

