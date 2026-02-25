 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Aston Martin сократит 20% сотрудников из-за убытков и пошлин Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin объявил о сокращении до 20% примерно из 3 тыс. своих сотрудников в рамках новой попытки стабилизировать финансовое положение.

Сокращение позволит сэкономить около £40 млн. В прошлом году компания сократила штат на 5%. Причиной стали финансовые потери предприятия, по итогам года чистый убыток Aston Martin достиг £493 млн, а выручка упала на 21%, до £1,26 млрд. Чистый долг компании на конец года составил £1,38 млрд.

Показатели в 2026 году останутся на уровне прошлого года, как предполагают в Aston Martin, бренду удастся продать 5,4 тыс. машин.

Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны
Политика
Фото:Mike Blake / Reuters

Генеральный директор Эдриан Холлмарк, возглавивший компанию в прошлом году, назвал основными факторами падения показателей проблемы с качеством, задержки запуска новых моделей, замедление спроса в Китае и в значительной степени пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

В Aston Martin рассчитывают улучшить показатели в 2026 году за счет увеличения поставок более дорогого гибридного суперкара Valhalla, что должно поднять среднюю цену продажи, которая в 2025 году снизилась на 15%, до £209 тыс.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
авторынок пошлины Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В ЕС предложат приостановить ратификацию тарифного соглашения с США
Политика
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США
Политика
Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43