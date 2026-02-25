Aston Martin сократит 20% сотрудников из-за убытков и пошлин Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin объявил о сокращении до 20% примерно из 3 тыс. своих сотрудников в рамках новой попытки стабилизировать финансовое положение.

Сокращение позволит сэкономить около £40 млн. В прошлом году компания сократила штат на 5%. Причиной стали финансовые потери предприятия, по итогам года чистый убыток Aston Martin достиг £493 млн, а выручка упала на 21%, до £1,26 млрд. Чистый долг компании на конец года составил £1,38 млрд.

Показатели в 2026 году останутся на уровне прошлого года, как предполагают в Aston Martin, бренду удастся продать 5,4 тыс. машин.

Генеральный директор Эдриан Холлмарк, возглавивший компанию в прошлом году, назвал основными факторами падения показателей проблемы с качеством, задержки запуска новых моделей, замедление спроса в Китае и в значительной степени пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

В Aston Martin рассчитывают улучшить показатели в 2026 году за счет увеличения поставок более дорогого гибридного суперкара Valhalla, что должно поднять среднюю цену продажи, которая в 2025 году снизилась на 15%, до £209 тыс.