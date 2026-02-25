Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны

Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы остановить «восемь войн», и добавил, что большинство стран хотят сохранить уже заключенные сделки. Он объявил, что тарифы остаются, а решений конгресса для этого не потребуется

Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к конгрессу, что не смог бы добиться урегулирования войн без угроз введения пошлин. Глава Белого дома назвал «неудачным» решение Верховного суда о признании части введенных им пошлин незаконными. При этом, по его словам, «почти все» страны и корпорации хотят сохранить уже заключенные торговые сделки, поскольку знают, что новые торговые соглашения могут быть «гораздо хуже».

Потому эти «спасающие страну» и «сохраняющие мир» меры останутся в силе «на основе полностью утвержденных и проверенных альтернативных правовых норм», сообщил президент США.

«Они уже давно испытывались на практике, они немного сложнее, но, вероятно, даже лучше. Это приведет к решению, которое будет еще прочнее, чем прежде. Действий конгресса не потребуется. Эта система уже проверена временем и одобрена, и я уверен, что со временем тарифы, выплачиваемые иностранными государствами, как и раньше, в значительной степени заменят современную систему подоходного налога, снимая огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю», — сказал Трамп.

Трамп приписывает себе урегулирование «восьми войн», включая конфликты между Азербайджаном и Арменией, Пакистаном и Индией, Таиландом и Камбоджей, а также войну в секторе Газа. В своем выступлении американский президент подчеркнул, что конфликт между Индией и Пакистаном мог бы перерасти в Ядерную войну (обе страны обладают таким оружием), а «премьер-министр Пакистана умер бы, если бы не мое вмешательство».

20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. В их число входят «взаимные» тарифы, пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, обоснованные необходимостью борьбы с контрабандой фентанила в США, и «вторичные» пошлины против Индии, введенные в ответ на закупки российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Тариф вступил в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. При этом президент США решил поднять ставку до 15%, но, как сообщал NBC News, повышение произойдет позднее.