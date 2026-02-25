Путин выбрал 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин направил предложение войти в состав Общественной палаты России сорока гражданам, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации», — говорится в сообщении.
На следующем этапе формирования состава регионы выберут своих представителей в Общественной палате. Они должны сделать это в течение 30 дней.
Новый состав Общественной палаты, которая формирует советы при федеральных органах власти и участвует в нулевых чтениях законопроектов, формируется каждые три года. Всего в нее входят 172 члена — это кандидатуры, предложенные президентом, члены региональных палат и представители общественных организаций.
