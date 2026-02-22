Более половины депутатов Госдумы от Москвы не пойдут на новые выборы

Состав одномандатников от столицы в Госдуме сменится больше чем наполовину, сообщили источники РБК. Среди новых кандидатов будут участники боевых действий на Украине

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Пул депутатов-одномандатников от Москвы в Госдуме по итогам сентябрьских выборов в парламент обновится, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. По словам одного из них, почти половины из нынешних 15 представителей столицы в одномандатных округах нет в списках потенциальных кандидатов.

Как говорят собеседники РБК, партия власти планирует сохранить в списке депутатов телеведущих Евгения Попова и Петра Толстого, основателя аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» Евгения Нифантьева, заместителя председателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу, Героев России Романа Романенко и первого зампреда «Боевого братства» Дмитрия Саблина.

Лишатся своих мест, по словам источников РБК, глава организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга, бывший сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик Александр Румянцев, а также два представителя «Справедливой России» — участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман и бывший председатель комитета Думы по ЖКХ Галина Хованская, два члена фракции «Новые люди» актер Дмитрий Певцов и спасатель Олег Леонов. По словам источника знакомого с кадровыми решениями, академик Румянцев и Галина Хованская «не будут претендовать на продление мандата в силу преклонного возраста».

Собеседники РБК говорят, что высоки шансы, что не будет выдвинут также телеведущий Тимофей Баженов. По Баженову окончательного решения еще нет, говорит источник, близкий к властям Москвы.

Председатель думского комитета по просвещению Ирина Белых. Ирина Белых, скорее всего, получит место в списке партии, сказали собеседники РБК.

РБК направил запросы упомянутым парламентариям.

«Тут как в спорте — преждевременный старт (фальстарт) ведет к дисквалификации. Так что сейчас я не подтверждаю и не опровергаю ни одну из версий», — сказал Олег Леонов РБК.

Выборы без «расторговки»

На прошлых выборах в Думу в 2021 году у Москвы было 15 одномандатных округов, теперь их количество увеличилось до 16.

По словам близкого к Кремлю источника, среди новых кандидатов в одномандатных округах шестеро-семеро, скорее всего, будут участники боевых действий на Украине. Также, по словам двух собеседников РБК, предполагается, что в каждом округе будет свой кандидат от «Единой России». По словам собеседников РБК, договоренности с другими партиями возможны только по одному округу.

По словам двух источников РБК, одним из возможных новых кандидатов от «Единой России» в одномандатном округе станет политолог Александр Асафов. Асафов заявил РБК, что рассматривает возможность принять участие в праймериз «Единой России».

Выборы 2021 года пришлись на постковидный период. Большая часть кандидатов, поддерживаемых властями Москвы, прошла через процедуру праймериз «Единой России» и баллотировалась от этой партии. За несколько дней до выборов мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте опубликовал список кандидатов, которых поддерживает. В тексте обращения к москвичам он назвал их «нашей командой». Не из «Единой России» в этот список попали самовыдвиженцы: Дмитрий Певцов и Олег Леонов, Анатолий Вассерман и Галина Хованская. В их округах «Единая Россия» не выдвигала кандидатов.

Из списка четверо политиков до этого имели опыт работы в Думе, 11 из них получили парламентские мандаты в первый раз. Среди них — Тимофей Баженов, Евгений Попов, Татьяна Буцкая, Александр Румянцев.

Почему будут замены

В этот раз у Кремля и «Единой России» стоит задача провести в Думу участников военной операции, эта задача для регионов, которые распределяют много мандатов, среди них — Москва и Московская область, объяснял РБК источник в администрации президента.

Последние годы Москва демонстрирует высокие результаты власти на выборах. Так, на выборах в Мосгордуму в 2024 году «Единая Россия» получила 38 из 45 мест. На выборах в Госдуму 2021 года представители команды мэра выиграли во всех округах.

По словам политолога Константина Калачева, такая значительная ротация — обычный процесс для «Единой России», а ее обновление востребовано обществом. «Партия стремится к внутреннему развитию, хочет отвечать на запросы эпохи, — заметил Калачев. — Партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и тех новых людей, деятельность которых считает важной, самих их перспективными, которые прошли соответствующий отбор».

Политолог Илья Гращенков отмечает, что в 2021 году к кампании в традиционно оппозиционно настроенной Москве привлекали кандидатов по двум признакам: либо узнаваемых, как Вассерман и Певцов, либо с кристально чистой репутацией, занятых благородным делом, — врача Александра Румянцева. «Нельзя сказать, что администрация Собянина подбирала каких-то своих людей, чтобы они что-то лоббировали на федеральном уровне, — говорит эксперт. — Тогда был запрос на перемены, на ротацию элит, на обновление списка и лиц депутатов». Также мэрия ожидаемо старалась не выдвигать кандидатов с высоким антирейтингом. Но сейчас ситуация принципиально другая, чем в 2021 году, убежден Гращенков.

«Вместо запросов общества есть жесткий властный нарратив — выдвигать людей патриотической позиции, причем хорошо бы половина из них были участники боевых действий, а вторая половина — люди, так или иначе помогающие фронту, волонтеры, патриотические активисты, военкоры», — считает политолог. Также в список входят нейтральные кандидаты — учителя и врачи. «Зачем, скажем, того же Румянцева выдвигать повторно? Можно какого-то другого врача, который себя зарекомендовал, например, как человек, что-то сделавший тоже с патриотической позицией для фронта, логика такая», — говорит политолог.