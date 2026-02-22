 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Более половины депутатов Госдумы от Москвы не пойдут на новые выборы

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Выборы в Госдуму
Состав одномандатников от столицы в Госдуме сменится больше чем наполовину, сообщили источники РБК. Среди новых кандидатов будут участники боевых действий на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Пул депутатов-одномандатников от Москвы в Госдуме по итогам сентябрьских выборов в парламент обновится, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. По словам одного из них, почти половины из нынешних 15 представителей столицы в одномандатных округах нет в списках потенциальных кандидатов.

Как говорят собеседники РБК, партия власти планирует сохранить в списке депутатов телеведущих Евгения Попова и Петра Толстого, основателя аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» Евгения Нифантьева, заместителя председателя комитета нижней палаты по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу, Героев России Романа Романенко и первого зампреда «Боевого братства» Дмитрия Саблина.

Лишатся своих мест, по словам источников РБК, глава организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга, бывший сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик Александр Румянцев, а также два представителя «Справедливой России» — участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман и бывший председатель комитета Думы по ЖКХ Галина Хованская, два члена фракции «Новые люди» актер Дмитрий Певцов и спасатель Олег Леонов. По словам источника знакомого с кадровыми решениями, академик Румянцев и Галина Хованская «не будут претендовать на продление мандата в силу преклонного возраста».

Собеседники РБК говорят, что высоки шансы, что не будет выдвинут также телеведущий Тимофей Баженов. По Баженову окончательного решения еще нет, говорит источник, близкий к властям Москвы.

Председатель думского комитета по просвещению Ирина Белых. Ирина Белых, скорее всего, получит место в списке партии, сказали собеседники РБК.

РБК направил запросы упомянутым парламентариям.

«Тут как в спорте — преждевременный старт (фальстарт) ведет к дисквалификации. Так что сейчас я не подтверждаю и не опровергаю ни одну из версий», — сказал Олег Леонов РБК.

Выборы без «расторговки»

На прошлых выборах в Думу в 2021 году у Москвы было 15 одномандатных округов, теперь их количество увеличилось до 16.

По словам близкого к Кремлю источника, среди новых кандидатов в одномандатных округах шестеро-семеро, скорее всего, будут участники боевых действий на Украине. Также, по словам двух собеседников РБК, предполагается, что в каждом округе будет свой кандидат от «Единой России». По словам собеседников РБК, договоренности с другими партиями возможны только по одному округу.

По словам двух источников РБК, одним из возможных новых кандидатов от «Единой России» в одномандатном округе станет политолог Александр Асафов. Асафов заявил РБК, что рассматривает возможность принять участие в праймериз «Единой России».

Выборы 2021 года пришлись на постковидный период. Большая часть кандидатов, поддерживаемых властями Москвы, прошла через процедуру праймериз «Единой России» и баллотировалась от этой партии. За несколько дней до выборов мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте опубликовал список кандидатов, которых поддерживает. В тексте обращения к москвичам он назвал их «нашей командой». Не из «Единой России» в этот список попали самовыдвиженцы: Дмитрий Певцов и Олег Леонов, Анатолий Вассерман и Галина Хованская. В их округах «Единая Россия» не выдвигала кандидатов.

Из списка четверо политиков до этого имели опыт работы в Думе, 11 из них получили парламентские мандаты в первый раз. Среди них — Тимофей Баженов, Евгений Попов, Татьяна Буцкая, Александр Румянцев.

Почему будут замены

В этот раз у Кремля и «Единой России» стоит задача провести в Думу участников военной операции, эта задача для регионов, которые распределяют много мандатов, среди них — Москва и Московская область, объяснял РБК источник в администрации президента.

Последние годы Москва демонстрирует высокие результаты власти на выборах. Так, на выборах в Мосгордуму в 2024 году «Единая Россия» получила 38 из 45 мест. На выборах в Госдуму 2021 года представители команды мэра выиграли во всех округах.

По словам политолога Константина Калачева, такая значительная ротация — обычный процесс для «Единой России», а ее обновление востребовано обществом. «Партия стремится к внутреннему развитию, хочет отвечать на запросы эпохи, — заметил Калачев. — Партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и тех новых людей, деятельность которых считает важной, самих их перспективными, которые прошли соответствующий отбор».

Политолог Илья Гращенков отмечает, что в 2021 году к кампании в традиционно оппозиционно настроенной Москве привлекали кандидатов по двум признакам: либо узнаваемых, как Вассерман и Певцов, либо с кристально чистой репутацией, занятых благородным делом, — врача Александра Румянцева. «Нельзя сказать, что администрация Собянина подбирала каких-то своих людей, чтобы они что-то лоббировали на федеральном уровне, — говорит эксперт. — Тогда был запрос на перемены, на ротацию элит, на обновление списка и лиц депутатов». Также мэрия ожидаемо старалась не выдвигать кандидатов с высоким антирейтингом. Но сейчас ситуация принципиально другая, чем в 2021 году, убежден Гращенков.

«Вместо запросов общества есть жесткий властный нарратив — выдвигать людей патриотической позиции, причем хорошо бы половина из них были участники боевых действий, а вторая половина — люди, так или иначе помогающие фронту, волонтеры, патриотические активисты, военкоры», — считает политолог. Также в список входят нейтральные кандидаты — учителя и врачи. «Зачем, скажем, того же Румянцева выдвигать повторно? Можно какого-то другого врача, который себя зарекомендовал, например, как человек, что-то сделавший тоже с патриотической позицией для фронта, логика такая», — говорит политолог.

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Елена Рожкова
При участии
Мария Лисицына
Москва Единая Россия Справедливая Россия Новые люди КПРФ Госдума парламентские выборы Александр Румянцев Галина Хованская Татьяна Буцкая Дмитрий Саблин Петр Толстой Евгений Попов Анатолий Вассерман Дмитрий Певцов ...
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Дмитрий Певцов фото
Дмитрий Певцов
актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
