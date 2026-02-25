 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Мишустин заявил, что Всемирный банк назвал Россию лидером по цифровизации

Мишустин: Всемирный банк включил Россию в группу лидеров по цифровизации
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что Всемирный банк включил Россию в число лидеров по уровню цифровизации. Об этом он сказал в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

«Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов», — заявил Мишустин.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму второй пакет поправок в законодательство. Он включает в себя право операторов принимать меры и использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Депутаты одобрили проект.

Евгений Белов Как цифровизация снижает риски в АПК
Мнение
Фото:Иван Высочинский / ТАСС

По данным Финансового университета при правительстве России, проникновение цифровых технологий в экономику российских регионов выросло в 2024 году на 25%. Расходы регионов на информационно-коммуникационные технологии превысили 311 млрд руб. В 2025 году, по предварительным оценкам аналитиков, рост региональных ИКТ-бюджетов составил около 12%.

Уровень цифровизации региона зависит прежде всего от наличия и качества инфраструктуры связи, квалифицированных специалистов и уровня финансирования. В Москве этот уровень выше — 90%, здесь же и самые высокие затраты на ИКТ — 156 млрд руб. в 2025 году, по данным CNews Analytics. Также в топ-5 регионов — лидеров по IТ-бюджетам входят Санкт-Петербург (45,8 млрд руб.), Московская область (19,7 млрд руб.), Новосибирская область (6 млрд руб.) и Пермский край (5,7 млрд руб.).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
цифровизация Михаил Мишустин заседание Всемирный банк
Материалы по теме
Заммэра Багреева рассказала о цифровизации тарифного регулирования
Экономика
В СК решили создать отдельное IТ-подразделение для цифровизации ведомства
Общество
Москва возглавила список регионов России по цифровизации госуслуг
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04