Мишустин заявил, что Всемирный банк назвал Россию лидером по цифровизации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что Всемирный банк включил Россию в число лидеров по уровню цифровизации. Об этом он сказал в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК ведет трансляцию.

«Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов», — заявил Мишустин.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму второй пакет поправок в законодательство. Он включает в себя право операторов принимать меры и использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных звонков. Депутаты одобрили проект.

По данным Финансового университета при правительстве России, проникновение цифровых технологий в экономику российских регионов выросло в 2024 году на 25%. Расходы регионов на информационно-коммуникационные технологии превысили 311 млрд руб. В 2025 году, по предварительным оценкам аналитиков, рост региональных ИКТ-бюджетов составил около 12%.

Уровень цифровизации региона зависит прежде всего от наличия и качества инфраструктуры связи, квалифицированных специалистов и уровня финансирования. В Москве этот уровень выше — 90%, здесь же и самые высокие затраты на ИКТ — 156 млрд руб. в 2025 году, по данным CNews Analytics. Также в топ-5 регионов — лидеров по IТ-бюджетам входят Санкт-Петербург (45,8 млрд руб.), Московская область (19,7 млрд руб.), Новосибирская область (6 млрд руб.) и Пермский край (5,7 млрд руб.).